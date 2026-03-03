Caos en zona rural de Jamundí: habitantes de Robles cierran carreteras por mal estado de las vías

La comunidad del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, bloqueó desde la mañana de este martes 3 de marzo las principales vías del sector para exigir soluciones ante el grave deterioro de las calles y el presunto abandono por parte de la administración municipal. Los manifestantes aseguran que la situación genera caos vehicular y pone en riesgo a quienes transitan por la zona.

Según videos difundidos en redes sociales, una de las principales inconformidades radica en que la única vía que se encuentra en buenas condiciones permanece cerrada, al parecer por la ubicación de un CAI, donde se restringe el tránsito de vehículos como medida de seguridad ante la presencia de grupos armados en el sector. A esto se suma la llegada de la temporada de lluvias, que ha empeorado el estado de las pocas calles habilitadas. Los habitantes denuncian que la maquinaria enviada por la Alcaldía realiza intervenciones parciales, pero no culmina las obras.

Luis Lucumí, líder del bloqueo, afirmó que las vías y el sistema de alcantarillado se encuentran en muy mal estado y que no han recibido respuesta oficial. “Ya hay varios vehículos que han estado a punto de volcarse debido a los baches en la carretera”, señaló. Además, indicó que la vía que comunica a Robles con Quinamayó está en condiciones críticas y que la carretera hacia Guachinte presenta un hundimiento en la banca.

Según la comunidad, dentro del corregimiento también hay calles muy deterioradas y, pese a que la problemática persiste desde el año pasado, la administración municipal no ha dado soluciones de fondo.



Por su parte, Flor Balanta, habitante del corregimiento, manifestó que necesitan una atención real y efectiva. “Queremos ver resultados concretos y que las obras se terminen. Creo que nosotros, como robleños, no nos merecemos lo que está pasando”, expresó.

Los habitantes aseguran que citaron a la alcaldesa a las 8:00 de la mañana para escuchar respuestas directas y advierten que mantendrán el bloqueo hasta obtener compromisos claros por parte de las autoridades municipales.