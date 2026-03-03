En vivo
Caos en zona rural de Jamundí: habitantes de Robles cierran carreteras por mal estado de las vías

La comunidad asegura que el deterioro persiste desde el año pasado y exige respuestas urgentes ante el riesgo que enfrentan conductores y peatones.

habitantes de Robles cierran carreteras por mal estado de las vías
Habitantes de Robles cierran carreteras por mal estado de las vías.
Foto: Pantallazo de video suministrtado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

