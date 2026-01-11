En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno definiría precios de viviendas VIS en pesos y no en salarios mínimos

Gobierno definiría precios de viviendas VIS en pesos y no en salarios mínimos

Por medio de un borrador de decreto, el Gobierno nacional busca que el valor se fije obligatoriamente en pesos colombianos desde el inicio y que tenga un tope de 135 salarios mínimos mensuales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad