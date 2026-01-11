Gobierno definiría precios de viviendas VIS en pesos y no en salarios mínimos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó un borrador de decreto con el que buscan realizar una serie de cambios a la fijación de precios a la vivienda de interés social (vivienda VIS). El borrador de decreto fija que los valores de las viviendas VIS queden definidos en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto con el fin de que, según lo argumenta el Gobierno, quede expreso “de manera expresa, clara y verificable”.

Adicionalmente, busca que se fije un tope máximo de 135 SMLMV como valor para las viviendas VIS, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde este será de 280 SMLMV.

Además, también obligan a que los precios de las VIS se expongan en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto, según lo dicho en el documento, para que quede “de manera expresa, clara y verificable”. También, se prohibiría aumentar el precio después, ya sea por salarios mínimos u otros mecanismos. La única forma en la que se podría ajustar el precio, según lo menciona el borrador, sería en casos extraordinarios.

A su vez, también busca regular la transición de los valores que ya se habían fijado con anterioridad, esto con el fin de que el valor final no sea ni aumentado, ni tampoco indexado. Cuando se fija el valor, solo podrá ser modificado si hay aumentos reales y comprobados frente a los costos de construcción, que deben ser respaldados por el Dane.



Frente a esto, Blu Radio pudo consultar con expertos la viabilidad del decreto, y según lo que nos dijeron, puede trasladar múltiples riesgos al constructor. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, le dijo a Blu Radio que este borrador de decreto “Desincentiva a los constructores a arrancar nuevos proyectos VIS. No tiene mucho sentido que el constructor asuma todos los riesgos en los años de construcción de aumentos de costos y precios y muchos de los cuales son del resorte de decisiones de gobierno”.

Asimismo, Restrepo también aseguró que “obliga al constructor a aumentar los precios de la vivienda VIS desde el primer momento y ponerles el valor techo que establece el plan de desarrollo. Hoy solamente el 40% de los proyectos que se venden están en tope máximo, muy rápidamente será el 100%”.

Para que se cumpla la normativa expuesta en el borrador de decreto, La Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de vigilar el cumplimiento de esta medida.