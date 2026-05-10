Bancolombia advierte cambios en sus servicios: así funcionarán desde ahora estos pagos

Bancolombia empezó a hacer cambios importantes que llaman la atención de millones de colombianos que reciben o envían dinero día a día. La entidad dio a conocer que los códigos QR que usan personas y negocios recibirán una actualización y quedarán conectados directamente a Bre-B.

La novedad no busca hacer desaparecer los códigos actuales de un día para otro, pero sí obliga a que los usuarios hagan ajustes si quieren seguir usando este mecanismo de cobro o transferencia sin inconvenientes.

El cambio, de acuerdo con lo explicado por la entidad, tiene la tarea de ampliar las opciones de pago y facilitar transacciones en tiempo real entre las diferentes entidades bancarias que hay en Colombia.



Bancolombia anuncia cambios en servicios de pago

Los primeros cambios cobijan a quienes usan los códigos QR desde la App Mi Bancolombia para recibir dinero, ya sea de familia, amigos o conocidos. Ahora los códigos harán parte de Bre-B y quedarán vinculados directamente a las llaves que cada cliente tenga registradas en el banco.

Es decir, esto permitirá recibir pagos desde cualquier entidad que se encuentre en el sistema interoperable. La modificación hace que el QR deje de funcionar solo dentro del sistema bancario tradicional y pueda operar bajo una lógica más abierta e inmediata.



Para quienes ya tienen el código guardado en la galería del celular sí habrá un cambio importante. Ese QR debe ser actualizado. El proceso, de acuerdo con la entidad, consiste en entrar a la aplicación, tocar el botón de códigos QR y generar uno nuevo. También puede hacerse desde la opción “Tu Llavero”, dentro del botón Bre-B.

Banco de la República lanza Bre-B Foto: Banco de la República

Así funcionan desde ahora estos pagos

Los negocios también entran en estos cambios. Hasta ahora, muchos comercios que ya operaban con Bre-B usaban la llave “código de negocio” para recibir pagos. Desde ese punto, ahora podrán sumar otras alternativas de identificación.

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Bancolombia habilitó opciones como llave alfanumérica, correo electrónico, NIT, cédula para independientes y hasta número de celular. La idea es que cada negocio tenga más caminos para cobrar y que sus clientes los puedan identificar con mayor facilidad.

Sin embargo, hay un detalle importante. Si un comercio decide cambiar la llave que ya tenía registrada, el código QR asociado, digital o físico, se desactivará automáticamente y deberá ser reemplazado en el punto de venta.



Qué deben tener en cuenta clientes y negocios de Bancolombia

La entidad también lanzó una advertencia de seguridad. Recordó que nunca pedirá por llamadas, mensajes, correos o enlaces confirmar, cancelar o modificar llaves y códigos QR.

Además, insistió en que antes de hacer cualquier transferencia conviene revisar que el nombre que aparece en pantalla corresponda realmente a la persona o negocio correcto.