Factura electrónica: solo le deben pedir tres datos, según Dian

Ya algunos ciudadanos están realizando su declaración de renta en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, que recientemente actualizó su plataforma para que el proceso sea más fácil para las personas. Además, es importante tener en cuenta la factura electrónica, pues, al solicitarla, podrá descontar el 1 % de dichas compras en su declaración.

¿Qué datos se necesitan para la factura electrónica?

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, aclaró en Blu 4.0 cuáles son los datos que le debe pedir el establecimiento comercial para expedir la factura electrónica y que eso no se vuelva un dolor de cabeza. Incluso, si usted solo quiere la factura para asegurarse que no se estén “quedando con el IVA”, no debe haber “peros” por parte del cajero que lo está atendiendo.

“Solo tendría que darle tres datos que son su cédula de ciudadanía o NIT si es empresa, nombre o razón social y el correo electrónico. No le pueden exigir nada más, si lo hacen es mentira y repórtelo”, señaló el director.

¿Qué hacer si no le entregan la factura electrónica?

Si no le entregan la factura electrónica inmediatamente, usted puede escribir al canal de WhatsApp de la Dian para reportarlo. Solo debe agregar la foto del establecimiento y los requisitos que le pidieron. El número es 3108728457.

“Nosotros ya hemos venido trabajando porque nos decían que el software del proveedor pedía todos esos datos. Nosotros ya hablamos con los proveedores y ya están más que advertidos. Llevamos desde el año pasado en esa tarea y no hay ninguna excusa. Ye hemos cerrado establecimientos por este tipo de cosas y estamos dispuestos a seguir haciéndolo”, recalcó Luis Carlos Reyes.

De hecho, el director recordó cuando una vez estuvo en Quibdó y rápidamente le expidieron la factura electrónica. Es decir, no hay obstáculo para no hacerlo en el territorio nacional e incluso se ha visto un comportamiento más juicioso en municipios pequeños que en las principales ciudades del país.