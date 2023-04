“Médicos están obligados a expedir factura electrónica”: Dian explica operativos en consultorios

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició una campaña de control en consultorios médicos y odontológicos para verificar que se esté expidiendo la factura electrónica de manera oportuna y sin papeleos. Una noticia que había anticipado el periodista Jorge Alfredo Vargas en Voz Populi.

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, Dian, Luis Carlos Reyes, explicó en Mañanas blu que esta campaña se está llevando a cabo en una serie de establecimientos, incluyendo consultorios privados de médicos y odontólogos.

"Estamos visitando para revisar el funcionamiento correcto de la expedición de factura electrónica y vamos a regresar a hacer más visitas dentro de un mes para ver si se están cumpliendo estas recomendaciones. De no ser así, se puede pasar ya al tema de sanciones que podrían implicar hasta un cierre por tres días del establecimiento que no está cumpliendo con la norma", explicó Reyes.

El director de la DIAN también aclaró que, hoy en día, todas las personas jurídicas, incluyendo médicos y odontólogos que no tengan una SAS o una empresa, están obligados a expedir factura electrónica en todos los casos.

“Es información que le llega de una vez a la DIAN y es información que por lo tanto nos permite saber cuánta plata está entrando en el establecimiento que sea y a partir de ahí calcular los impuestos que se deben. Eso nos da una seguridad de que los recursos públicos que entran a través de los impuestos se están cuidando desde el primer momento", afirmó.

La expedición de la factura electrónica es importante porque permite a la DIAN conocer cuánto dinero está entrando en los establecimientos y calcular los impuestos que se deben pagar. Además, la factura electrónica es el soporte que permite garantizarle a la DIAN que los costos y deducciones que se declaran son reales y que no se está llevando una doble contabilidad para pagar menos impuestos.

Finalmente, Reyes también hizo un llamado a los oyentes para que denuncien a los consultorios que no estén expidiendo la factura electrónica.

“Si nos puede dirigir a los consultorios que no hayan expedido la factura electrónica, nos interesaría mucho visitarlos y el mismo llamado le hacemos a los oyentes. Es muy importante porque esto es una tarea de todos y creo que es importante que no se vea como una cuestión de hacerle montonera a alguien o un sector particular”, puntualizó.

El periodista Jorge Alfredo Vargas contó en Voz Populi que durante un procedimiento médico en la Fundación Santa Fe fue testigo de un operativo de la DIAN que lo dejó sorprendido.

Según lo que contó Vargas quedó impactado por la cantidad de funcionarios de la DIAN que se encontraban en la Fundación Santa Fe durante el operativo.

