Recomendaciones para vivir la fiesta del fútbol sin gastar más de la cuenta: ojo con las estafas

La temporada futbolera despierta pasión entre millones de colombianos. Reuniones con amigos, pedidos a domicilio, suscripciones para ver los partidos y hasta compras de camisetas hacen parte de los planes habituales durante estas semanas. Sin embargo, la emoción también puede traducirse en gastos inesperados que terminan afectando las finanzas del hogar.

Ante este panorama, expertos en educación financiera recomiendan mantener el control del presupuesto y evitar decisiones impulsivas que puedan generar dificultades económicas una vez termine la celebración deportiva.

El fútbol también impacta el bolsillo de los colombianos

Aunque muchos gastos asociados al fútbol parecen pequeños, su acumulación puede representar una suma importante al cierre del mes. Domicilios, transporte por aplicaciones, plataformas de streaming y compras de último momento suelen convertirse en los principales responsables de los sobrecostos.

En un país donde siete de cada diez personas tienen acceso a algún producto crediticio, según DataCrédito Experian, cada decisión financiera cobra relevancia y puede influir en la salud económica a largo plazo.



Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Cinco consejos para disfrutar los partidos sin afectar las finanzas

Los especialistas recomiendan aplicar algunas medidas sencillas que permiten disfrutar de la temporada futbolera sin poner en riesgo el presupuesto:



Definir un presupuesto para entretenimiento antes de que inicien los encuentros más importantes.

antes de que inicien los encuentros más importantes. Controlar los gastos pequeños, como domicilios, snacks y transporte, que suelen pasar desapercibidos.

como domicilios, snacks y transporte, que suelen pasar desapercibidos. Evitar compras impulsivas motivadas por promociones o descuentos relacionados con el fútbol.

motivadas por promociones o descuentos relacionados con el fútbol. Mantener al día las obligaciones financieras , especialmente tarjetas de crédito y préstamos.

, especialmente tarjetas de crédito y préstamos. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas, especialmente aquellas que circulan por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Las compras impulsivas pueden jugar en contra

Durante los torneos deportivos es común encontrar promociones de camisetas, artículos deportivos y servicios de entretenimiento. Aunque estas ofertas pueden resultar atractivas, los expertos recomiendan evaluar si realmente son necesarias y si se ajustan a la capacidad de pago de cada persona.

DataCrédito Experian recuerda que el puntaje crediticio promedio de los colombianos se ubica alrededor de los 630 puntos y está directamente relacionado con los hábitos financieros cotidianos.

Publicidad

Cuidado con las estafas durante la temporada futbolera

La emoción por conseguir entradas, promociones o productos exclusivos también puede ser aprovechada por los delincuentes digitales. Según cifras de DataCrédito Experian, el 97,7 % de los colombianos percibe el fraude como una situación frecuente y las estafas en compras en línea representan el 34,5 % de los casos reportados.

Por ello, la recomendación es verificar siempre la autenticidad de las ofertas, evitar compartir información financiera por canales no seguros y realizar compras únicamente en sitios confiables.

Para Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, la clave está en encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y la responsabilidad financiera. Organizar los gastos, conocer la capacidad de pago y planificar las compras permite disfrutar cada partido con tranquilidad y sin que el bolsillo termine pagando el costo de la emoción.