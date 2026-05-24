FNA brindará ayuda a más de 13 000 colombianos que quieran comprar casa: así funciona

Uno de los problemas que más golpea a los ciudadanos en Colombia es, sin duda, la dificultad a la hora de comprar vivienda. Los altos costos y la negativa de créditos en la banca tradicional han convertido la compra de casa en un reto para millones de familias.

Ante este panorama, el Fondo Nacional del Ahorro anunció que realizará entre el 22 y el 24 de mayo la Gran Feria de Vivienda, un evento en el que se reunirán en Bogotá entidades financieras, constructoras, cajas de compensación y plataformas inmobiliarias en un solo lugar.

Dónde se realizará la feria “FNA por Colombia” en Bogotá

De acuerdo con lo confirmado por la entidad, la jornada tendrá lugar en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro, ubicada en Puente Aranda, y espera recibir a más de 13.000 visitantes durante los tres días. La iniciativa busca brindar mayor información a los ciudadanos que sueñan con tener casa propia. De este modo, los interesados podrán conocer alternativas de compra, mejoramiento, asesorías y acceso a múltiples ofertas del sector vivienda en la ciudad.



Tenga en cuenta que una de las principales novedades será la presentación de créditos hipotecarios con financiación de hasta el 100 % del valor del inmueble. Además, también se ofrecerán tasas de interés congeladas y opciones de compra de cartera. Con esto, la entidad señaló que las alternativas buscan facilitar el cierre financiero de las familias y ofrecer condiciones más estables para quienes buscan comprar vivienda en 2026.

FNA ofrecerá línea para mejorar vivienda sin hipoteca

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Entre lo más destacado que tendrá esta edición de “FNA por Colombia” se encuentra una línea de crédito dedicada al mejoramiento de vivienda sin necesidad de presentar una garantía hipotecaria. Es decir, con este modelo los clientes podrán realizar remodelaciones o procesos de construcción sin comprometer su vivienda como respaldo de la deuda, convirtiéndose en una solución para los colombianos que temen adquirir estos compromisos y correr el riesgo de perder su inmueble.

Cabe señalar que la feria contará con la participación de más de 40 aliados estratégicos del sector público y privado. Entre ellos están la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital del Hábitat, entidades que presentarán programas orientados al desarrollo habitacional y al fortalecimiento de la política pública de vivienda.

Por otro lado, las constructoras que estarán presentes serán Constructora Bolívar, Amarilo, Cusezar, Marval, Prodesa y Arquitectura y Concreto, compañías que participan en el sector inmobiliario para diferentes segmentos del mercado.

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En cuanto al financiamiento, TransUnion brindará orientación sobre historial crediticio y perfil de riesgo, mientras que la plataforma Habi ofrecerá opciones digitales enfocadas en la compra y venta de vivienda usada en el territorio nacional.