La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) está reconociendo posibles riesgos para el suministro de gas natural por cuenta de lo que está pasando con el sistema de transporte e hizo un duro llamado a los transportadores, comercializadores y otros agentes del mercado para que actúen adecuadamente para garantizar la estabilidad de los gasoductos.

Según la entidad, "algunas empresas están tomando de las redes más gas del que habían planeado y solicitado inicialmente para atender la demanda". Esto ocurre en un contexto en el que los gasoductos operan "bajo alta exigencia, lo que genera un riesgo de posibles interrupciones en la continuidad del servicio".

Gas natural. Foto: referencia, Flow

Publicidad

Los gasoductos requieren mantener una cantidad mínima de gas para poder funcionar adecuadamente. Si las estaciones de compresión del sistema o el tubo mismo tienen menos gas del que necesitan, la estabilidad se compromete. El llamado de la Superservicios, entonces, es una alerta de la situación crítica que enfrenta el país.

Colombia enfrenta la caída de su propia producción de gas natural desde hace años y cada vez depende más del gas importado, que actualmente llega de una única fuente: la regasificadora de Cartagena, que en octubre suministró el 46% del gas que se consumió en Colombia y operó prácticamente a plena capacidad.



Con el fenómeno de El Niño, la exigencia de gas será cada vez mayor porque se necesita gas para generar electricidad y evitar un apagón.