Gerardo Hernández se posesionó oficialmente como codirector de BanRepública

Con esta posesión como codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández ya podrá participar en la reunión política monetaria de este mes, ya que en la de febrero no pudo estar, precisamente por no haber sido posesionado.



“Qué bueno poder posesionar al doctor Gerardo como codirector del banco, creo que es una demostración adicional de cómo opera la entidad y cómo tenemos que cuidar esa independencia que a veces el presidente o el ministro expresen sus deseos sobre qué debe hacer el banco, en ninguna forma, puede ser eso interpretado como una intromisión en la independencia de esta, por eso Hernández llegó en un momento muy especial”, manifestó el presidente Juan Manuel Santos.



Por otra parte, el mandatario explicó por qué no le aceptó la renuncia a Santiago Rojas como director de la DIAN.



“Rojas me renunció por el lío de los afiches de la campaña presidencial en 2010, pero él no tiene ninguna responsabilidad, yo creo en su integridad, he trabajado con él 25 años y yo no le voy a aceptar esa renuncia”, indicó.



Cabe recordar que Rojas presentó la renuncia por las declaraciones de Roberto Prieto, ex gerente de la campaña presidencial de Santos en 2010 sobre la entrada irregular de recursos provenientes de Odebrecht cuanto el actual director de la DIAN gerenció la también campaña del mandatario.