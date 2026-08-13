Gi Group Holding supera los 4.700 millones de euros en ingresos y fortalece su apuesta por Colombia

Gi Group Holding, multinacional italiana especializada en soluciones integrales de recursos humanos, cerró el ejercicio fiscal 2025 con ingresos superiores a los 4.700 millones de euros, una cifra que, según la compañía, confirma la fortaleza de su modelo de negocio en un mercado laboral marcado por la transformación, la incertidumbre económica y la incorporación acelerada de nuevas tecnologías.

Los resultados fueron presentados durante la quinta edición del Global Banking Day, realizada en Madrid, España, encuentro en el que la compañía compartió con la comunidad financiera sus principales indicadores y las prioridades que marcarán su estrategia de crecimiento en los próximos años.

El desempeño financiero refleja una apuesta por consolidar su posición global en el sector de recursos humanos y continuar ampliando sus servicios para empresas y trabajadores.

Gi Group Holding reporta crecimiento en 2025

Durante el ejercicio 2025, el beneficio bruto de Gi Group Holding alcanzó los 662,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 18,5 %. Por su parte, el EBITDA se ubicó en 159 millones de euros.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El beneficio neto fue de 21,2 millones de euros, después de asumir gastos extraordinarios por 15 millones de euros, asociados principalmente al plan de reestructuración implementado en algunos mercados donde opera la compañía.

Publicidad

En materia financiera, la deuda neta se mantuvo estable en 301,7 millones de euros, mientras que la relación entre deuda financiera neta y EBITDA se situó en 1,87. Otro de los indicadores destacados por la multinacional fue el crecimiento de los equivalentes a tiempo completo (ETC), que llegaron a 180.972 durante el año. Esta cifra representa un aumento del 6,8 % frente al ejercicio anterior y un crecimiento anual compuesto del 9,3 % durante la última década.

Digitalización, especialización y centralización

Gi Group Holding señaló que su estrategia para los próximos años estará concentrada en tres ejes: digitalización, especialización y centralización.

La compañía considera que la transformación tecnológica representa una oportunidad para mejorar la productividad y la innovación dentro del sector de recursos humanos. En ese proceso, la inteligencia artificial está siendo incorporada como una herramienta para apoyar tanto a empleados como a clientes.

Publicidad

La apuesta, según la empresa, busca utilizar estas tecnologías para fortalecer las capacidades humanas y mejorar los procesos, en lugar de plantearlas únicamente como mecanismos de sustitución de trabajadores.

Al mismo tiempo, los procesos de centralización están orientados a simplificar operaciones, aumentar la eficiencia y generar mayor consistencia entre los diferentes mercados en los que está presente Gi Group Holding.

La especialización constituye el tercer eje de la estrategia, con el objetivo de responder a necesidades de talento cada vez más específicas y complejas.

“En lugar de esperar a que mejoren las condiciones, estamos reposicionando el negocio para aprovechar las oportunidades que surgen de esta transformación”, afirmó Stefano Colli-Lanzi, fundador y director ejecutivo de Gi Group Holding.

El directivo también destacó la intención de la compañía de mantener una relación de largo plazo con sus grupos de interés y contribuir a la construcción de un mercado laboral más resiliente y sostenible.

Gi Group Holding fortalece su operación en Colombia

En Colombia, la compañía también reportó resultados positivos. Gi Group Holding informó ventas por 450.000 millones de pesos colombianos durante el último año y una utilidad antes de impuestos de 10.000 millones de pesos.

Estos resultados, de acuerdo con la compañía, están relacionados con la diversificación de sus servicios de recursos humanos y con el crecimiento de sus operaciones en el mercado colombiano.

Publicidad

La estrategia local para 2026 tiene como principales prioridades la productividad, la competitividad y la escalabilidad. La empresa señaló que viene de registrar crecimientos de 30 % y 32 % en periodos anteriores y que para este año proyecta un incremento cercano al 12 %.

La estimación se plantea en un contexto económico exigente, en el que la compañía busca mantener un ritmo de expansión equivalente a aproximadamente el doble de la inflación.

Nueva oferta de formación y desarrollo de talento

Uno de los movimientos recientes de Gi Group Holding en Colombia fue la llegada de TACK TMI, unidad especializada en consultoría y formación empresarial.

Publicidad

Esta división trabaja con organizaciones en procesos relacionados con reskilling, desarrollo de competencias técnicas y fortalecimiento de habilidades blandas. La incorporación amplía el portafolio de soluciones de la multinacional y busca responder a las nuevas necesidades de las empresas frente a la transformación del mercado laboral.

El desarrollo de nuevas competencias se ha convertido en uno de los principales desafíos para las organizaciones, especialmente ante los cambios derivados de la digitalización, la automatización y la adopción de inteligencia artificial.

Gi Group proyecta nuevas oportunidades en Colombia

Stefano Colli-Lanzi tiene previsto visitar Colombia en octubre, como parte de la apuesta de la compañía por continuar fortaleciendo su presencia en el país y participar en iniciativas relacionadas con el desarrollo del talento humano. La multinacional plantea que el crecimiento del mercado colombiano representa una oportunidad para ampliar sus soluciones y acompañar a las empresas en procesos de transformación organizacional y gestión del talento.

Para Catalina Landínez, Country Manager de Gi Group Holding para Colombia, los resultados obtenidos reflejan la capacidad de la organización para mantener un crecimiento sostenido pese a las condiciones del mercado: "Los resultados confirman la fortaleza de nuestra estrategia y la capacidad de Gi Group Holding para crecer de forma sostenida”, señaló Landínez. La ejecutiva agregó que el desempeño responde a la confianza de los clientes, el compromiso de los equipos y un modelo de negocio enfocado en generar valor a largo plazo.

Con los resultados de 2025 y las nuevas iniciativas previstas para Colombia, Gi Group Holding busca consolidar su expansión internacional y reforzar su participación en un sector de recursos humanos que atraviesa una transformación impulsada por la tecnología, las nuevas competencias laborales y las necesidades cambiantes de las empresas.