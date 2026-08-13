Gobierno tiene listo decreto para volver a exportar carbón a Israel: Drummond

La administración de Abelardo De La Espriella está lista para retomar de lleno la relación comercial con Israel y reintroducir la venta de carbón a ese país, que llevaba meses congelada en medio de una iniciativa del expresidente Gustavo Petro para presionar económicamente a ese país en protesta por la guerra en la Franja de Gaza.

"Esperamos que el gobierno quite la limitación de exportaciones a Israel. Vemos muy contentos que ya se publicó el decreto en ese sentido para comentarios, y espero que, una vez vencido ese término, se expira el decreto que quite esa limitación. Eso nos va a poner en el trabajo de buscar recuperar ese mercado, y eso no es fácil, porque, obviamente, después de dejarle vender a Israel, pues, ellos buscaron otro proveedor. Entonces, no logramos nada, lo único que logramos fue entregar parte del mercado que era importante para Colombia a otro país", dijo el presidente de Drummond, José Miguel Linares.

La limitación de venta de carbón a Israel no fue la única preocupación para el sector del carbón en la era Petro. Las compañías de minería fueron blanco de un incremento de impuestos y hoy el gobierno recibe un 80% de las ganancias brutas del sector, según los cálculos de la industria.

Hoy no está claro si el gobierno va a revisar o no los impuestos para el sector de la minería en la reforma tributaria que tiene previsto presentar en septiembre.



En sus cuatro años de administración, Petro acusó al carbón de ser un 'veneno' para la humanidad y de alimentar la crisis climática. Sin embargo, el mundo sigue demandando mayores cantidades de carbón y el discurso de la transición energética ha venido cediendo espacio al de la 'adición energética', en la que energías no convencionales se suman a los fósiles.

Drummond espera aumentar de nuevo la producción y las exportaciones de carbón hasta las 30 millones de toneladas, y cree que el país debería seguir fortaleciendo mercados como el asiático, que hoy por hoy compra una quinta parte del carbón colombiano.