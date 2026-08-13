Grupo Éxito bajará precios de 1.300 productos en todas sus tiendas del país tras la emergencia

Más de 1.300 productos tendrán precios especiales en Grupo Éxito desde este 14 de agosto, como parte de una estrategia para ayudar a los colombianos a reducir sus gastos y facilitar el acceso a productos esenciales.

La iniciativa estará disponible hasta el 14 de septiembre en las tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, además de las aplicaciones y plataformas digitales de la compañía.

La oferta incluye alimentos de la canasta básica como aceite, arroz, atún, café, azúcar, leche y agua, además de artículos de aseo. También habrá opciones en categorías como ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar, entre ellos neveras, lavadoras, televisores, vajillas, toallas, cobijas y almohadas.

Almacenes Éxito Foto: Almacenes Éxito

Los productos estarán identificados con los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable. En el primer caso, se ofrecerán artículos esenciales con precios bajos y estables durante ciclos de dos meses, mientras que Precio Insuperable incluirá productos de marcas propias y nacionales con una relación entre precio y calidad favorable durante un periodo limitado.



A través de ImPRECIOnantes, los clientes podrán acceder a productos esenciales con precios bajos y estables durante ciclos de dos meses, mientras que Precio Insuperable reúne referencias de marcas propias y nacionales con opciones de ahorro por tiempo limitado.

“Este esfuerzo conjunto con más de 160 de nuestros proveedores nos permite ampliar el número de productos con precios altamente competitivos y acompañar a las familias colombianas. Estar más cerca de los colombianos es también ayudarles a tener mayor tranquilidad al momento de hacer sus compras en nuestras tiendas”, afirmó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

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A esta estrategia comercial se suma la atención a las familias afectadas por el terremoto. Grupo Éxito y Fundación Éxito entregarán ayuda alimentaria a 3.500 familias de San José del Palmar, en Chocó, así como de Cali, Pereira y Manizales, municipios afectados por la emergencia registrada en el país.

Los ciudadanos también podrán aportar a esta ayuda humanitaria a través de las Goticas disponibles en las tiendas físicas o mediante donaciones a la Fundación Éxito. Así, la compañía busca combinar las alternativas para ahorrar en las compras con acciones de apoyo a las comunidades que enfrentan las consecuencias del sismo.