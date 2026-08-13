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Grupo Éxito bajará precios de 1.300 productos en todas sus tiendas del país tras la emergencia

A la par se busca brindar ayuda alimentaria a 3.500 familias afectadas por el sismo en San José del Palmar, Chocó, Cali, Pereira y Manizales.

Grupo éxito
Grupo éxito
Foto:@aplacatuira
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Más de 1.300 productos tendrán precios especiales en Grupo Éxito desde este 14 de agosto, como parte de una estrategia para ayudar a los colombianos a reducir sus gastos y facilitar el acceso a productos esenciales.

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La iniciativa estará disponible hasta el 14 de septiembre en las tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, además de las aplicaciones y plataformas digitales de la compañía.

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La oferta incluye alimentos de la canasta básica como aceite, arroz, atún, café, azúcar, leche y agua, además de artículos de aseo. También habrá opciones en categorías como ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar, entre ellos neveras, lavadoras, televisores, vajillas, toallas, cobijas y almohadas.

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Almacenes Éxito
Foto: Almacenes Éxito

Los productos estarán identificados con los sellos ImPRECIOnantes y Precio Insuperable. En el primer caso, se ofrecerán artículos esenciales con precios bajos y estables durante ciclos de dos meses, mientras que Precio Insuperable incluirá productos de marcas propias y nacionales con una relación entre precio y calidad favorable durante un periodo limitado.

A través de ImPRECIOnantes, los clientes podrán acceder a productos esenciales con precios bajos y estables durante ciclos de dos meses, mientras que Precio Insuperable reúne referencias de marcas propias y nacionales con opciones de ahorro por tiempo limitado.

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“Este esfuerzo conjunto con más de 160 de nuestros proveedores nos permite ampliar el número de productos con precios altamente competitivos y acompañar a las familias colombianas. Estar más cerca de los colombianos es también ayudarles a tener mayor tranquilidad al momento de hacer sus compras en nuestras tiendas”, afirmó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

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A esta estrategia comercial se suma la atención a las familias afectadas por el terremoto. Grupo Éxito y Fundación Éxito entregarán ayuda alimentaria a 3.500 familias de San José del Palmar, en Chocó, así como de Cali, Pereira y Manizales, municipios afectados por la emergencia registrada en el país.

Los ciudadanos también podrán aportar a esta ayuda humanitaria a través de las Goticas disponibles en las tiendas físicas o mediante donaciones a la Fundación Éxito. Así, la compañía busca combinar las alternativas para ahorrar en las compras con acciones de apoyo a las comunidades que enfrentan las consecuencias del sismo.

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