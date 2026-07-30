Luego de más una década, Grupo Éxito analiza la posibilidad de entrar nuevamente a Venezuela

La feria de Colombiamoda no es ajena a las noticias que vienen de Venezuela, no solo por la nutrida delegación que vino del vecino país a estrechar lazos comerciales en el sector textil confección moda, sino porque el Grupo Éxito indicó que no se descarta analizar de ingresar nuevamente a esa nación.

Sigue la suma en el número de empresas colombianas que analizan y contemplan la posibilidad de entrar nuevamente a Venezuela, y fue precisamente su presidente, Carlos Callejas quien señaló que no descartan abrir nuevamente puertas en el vecino país, luego de más de una década de haber salido de esa nación. “Seríamos irresponsables de no considerarlo y analizar ese mercado”, dijo.

“Tenemos la responsabilidad de analizar el mercado de Venezuela por razones como: estuvimos antes en ese país, porque nuestras marcas se conocen ahí, porque el pueblo venezolano en su momento nos buscó y nos premió con su lealtad y su preferencia”, subrayó Callejas.

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El líder del Grupo Éxito indicó además que sí están viendo ese mercado, pero que no solo están esperando a una posible entrada, ya que en la actualidad con la Fundación Éxito ya tienen presencia en el vecino país, más después del terremoto, con entrega de alimentos.

“Es un mercado con mucho potencial, pero obviamente es un país que hoy con el terremoto sin duda alguna está sufriendo y necesita de una reconstrucción. Nuestra historia y nuestro pensamiento siempre ha sido el de ser un catalizador de desarrollo económico y social. Es parte como del propósito mayor que tenemos en el grupo”, señaló Callejas.

El presidente del Grupo Éxito subrayó que “nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos”, que no hacen “locuras”, y que no entran en proyectos que no prometen un futuro, y que si entran a Venezuela va a ser con pie derecho, dimensionando bien lo que se pueda hacer y buscando construir una organización sostenible en el tiempo.

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Cabe recordar que el Grupo Éxito salió de Venezuela en 2010 tras la expropiación de sus activos por parte del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, pasando a ser operados como Abastos Bicentenario. La adquisición del Estado venezolano incluyó una red de seis hipermercados y 35 supermercados en los que participaban el grupo francés Casino.