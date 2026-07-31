Inicia migración de Itaú a Banco de Bogotá: lo que debe saber sobre el cambio para usuarios

La migración de los más de 250.000 clientes de banca de personas de Itaú Colombia hacia el Banco de Bogotá comenzó formalmente este viernes 31 de julio a las 5:00 p.m. La operación se desarrolla tras completarse la cesión de activos y pasivos por un valor de COP $6,4 billones en activos y COP $4,5 billones en pasivos, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para integrar la base de datos de los usuarios, las plataformas digitales del Banco de Bogotá entrarán en un periodo de ajuste técnico de 30 horas. Durante este lapso, la aplicación móvil y la banca virtual no estarán disponibles.

Acuerdo entre Banco Itaú y Banco de Bogotá Foto: Banco Itaú y Banco de Bogotá

Las herramientas digitales volverán a estar operativas a partir de las 6:00 a.m. del domingo 2 de agosto, momento en el cual los antiguos clientes de Itaú podrán realizar su registro digital y consultar sus productos financieros.



Horarios y disponibilidad de canales digitales

El proceso de transición contempla restricciones temporales en los canales de atención virtual para consolidar la información de las cuentas.



Viernes 31 de julio (5:00 p.m.): inicia la suspensión temporal de la App Banco de Bogotá y la Banca Virtual por un periodo de 30 horas.

y la Banca Virtual por un periodo de 30 horas. Domingo 2 de agosto (6:00 a.m.): reapertura de los canales digitales para consulta de productos de ahorro e inscripción de usuarios.

para consulta de productos de ahorro e inscripción de usuarios. Martes 4 de agosto: habilitación de la visualización de créditos en la pantalla principal de la aplicación móvil.

Qué pasará con las tarjetas débito y crédito de Itaú

La operatividad de los plásticos para compras, avances y retiros variará según el tipo de producto durante el fin de semana de la migración.



Tarjeta de Crédito Itaú

Seguirá funcionando con normalidad para efectuar compras y avances sin interrupciones durante todo el proceso de transición. Los clientes que cuenten con una tarjeta de crédito adicional del Banco de Bogotá podrán activarla y usarla a partir del domingo 2 de agosto.

Banco Itaú tendrá horarios especiales en el fin de año Foto: Itaú

Tarjeta Débito Itaú

Operará únicamente hasta la medianoche del sábado 1 de agosto. Desde las 5:00 p. m. del viernes 31 de julio hasta su salida de servicio, el cupo disponible para compras y retiros corresponderá al 20 % del saldo registrado al cierre del viernes, con un tope máximo de $2.500.000.



Este cupo es único y compartido, por lo que las transacciones en cajeros reducen el saldo disponible para compras en comercios. A partir del domingo 2 de agosto, la tarjeta débito física de Itaú quedará inhabilitada. Para realizar transacciones, el usuario deberá generar la Tarjeta Débito Digital Banco de Bogotá desde la nueva app e inscribirla en su billetera digital.



Paso a paso para activar la App Banca Móvil de Banco de Bogotá

A partir de las 6:00 a.m. del domingo 2 de agosto, los usuarios procedentes de Itaú deben completar el siguiente procedimiento para acceder a sus productos:



Ingrese a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (Google Play Store o App Store). Descargue e instale la aplicación Banca Móvil Banco de Bogotá. Abra la aplicación y seleccione la opción 'Vengo de Itaú'. Ingrese su número de documento de identidad, lea y acepte los términos y condiciones. Digite el código de verificación enviado a su celular. Si posee tarjeta de débito o crédito Itaú, el sistema le solicitará los últimos cuatro dígitos. Defina su nueva clave de acceso para finalizar el registro.

Atención presencial en oficinas y líneas de soporte

Durante el proceso de cambio de entidad, los reportes de bloqueo de productos bancarios continuarán gestionándose a través de la Línea de Atención Itaú hasta la medianoche del sábado 1 de agosto.

Aplicación Banco de Bogotá Banco de Bogotá

Para brindar soporte presencial prioritario a los nuevos usuarios, el Banco de Bogotá abrirá 34 oficinas a nivel nacional el domingo 2 de agosto, en un horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La ubicación exacta de estas sucursales puede consultarse en la página web oficial habilitada para la migración.

En caso de presentar inconvenientes durante la descarga o configuración de la aplicación móvil, los usuarios pueden comunicarse a la Servilínea del Banco de Bogotá al número (601) 382 0000.