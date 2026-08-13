Cayó el Chance Millonario en Antioquia: ganador reclamará más de 1.140 millones

Un jugador de Rionegro, Antioquia, se convirtió en el ganador de más de $1.141 millones del Chance Millonario, tras acertar los números correspondientes a los sorteos realizados el miércoles 12 de agosto. El premio fue entregado a través de la red Gana.

De acuerdo con el boletín, el afortunado ganador realizó su jugada en un punto de la red Gana ubicado en el municipio de Rionegro. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 5321 del Cafeterito Noche y 3008 del Chontico Noche.

El resultado convirtió al jugador en el nuevo ganador millonario de Antioquia, luego de acertar las cifras requeridas en el sorteo. El premio supera los $1.141 millones, según informó la red Gana en el comunicado divulgado este jueves 13 de agosto.

La red Gana destacó que este premio hace parte de las oportunidades que ofrece el Chance Millonario y celebró que un nuevo jugador de Antioquia haya resultado favorecido en uno de sus sorteos.



Además, señala que durante agosto la red Gana ha entregado más de $9.182 millones en premios, beneficiando a más de 92.300 antioqueños, de acuerdo con las cifras suministradas por la compañía.

El premio de más de $1.141 millones se suma así a los resultados reportados por la red Gana en el departamento, mientras el nuevo ganador de Rionegro se prepara para recibir una millonaria recompensa tras el sorteo del miércoles 12 de agosto.