“Sin privilegios”: gobernador de Antioquia celebra reactivación de orden de captura de cabecillas

Después de que el Gobierno nacional anunciara que se reactivan las órdenes de captura contra los principales cabecillas de las disidencias y el ELN como parte del giro en la política de seguridad de Colombia, la Gobernación de Antioquia celebró la decisión.

Entre los nombres que vuelven a estar en la mira de las autoridades se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', por quien el gobernador Andrés Julián Rendón indicó, “mientras el gobierno anterior le suspendía las órdenes de captura y le otorgaba beneficios, él y sus hombres fortalecieron sus estructuras, sembraron terror y atacaron a los colombianos”.

El mandatario señaló a través de su cuenta de X que, “ahora hay que ir por él. Que nuestros soldados y policías lo cacen, lo capturen y lo entreguen a la justicia”. Este mensaje va en la misma dirección de uno de los pedidos del gobernador al presidente Abelardo de la Espriella.

Se les acabó la fiesta a los criminales.

Apoyo la decisión del Presidente @ABDELAESPRIELLA https://t.co/hdcZSxQSbo — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 13, 2026

Rendón había hablado de la Operación Cazador Antioquia, una estrategia que busca articular al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ubicar, capturar y judicializar objetivos de alto valor.

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"Una operación cazador para Antioquia. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo élite interinstitucional que recoja lo mejor de instituciones para combatir el crimen, como han sido los gaulas, para ir tras los objetivos de alto valor", indicó.

A la espera de que regresen las operaciones militares contra objetos de alto valor y que han causado diversos daños entre los paisas, el mandatario regional cerró su mensaje indicando que, “sin estatus político. Sin privilegios. Sin excepciones. ¡Que comience la Operación Cazador Antioquia!”.