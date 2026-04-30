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Blu Radio  / Economía  / Gobierno convocará asamblea extraordinaria de Ecopetrol para modificar su junta

Gobierno convocará asamblea extraordinaria de Ecopetrol para modificar su junta

La orden de convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol fue dada por el presidente Gustavo Petro durante el pasado consejo de ministros. Al presidente le interesa cambiar a los miembros de la junta directiva.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En los próximos días, el Gobierno nacional convocará a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol en la que espera hacer cambios a la junta directiva de la petrolera estatal.

"Pues esto va a comunicarse oportunamente, la convocatoria a la asamblea de Ecopetrol, pero, entre otros factores, tenemos en consideración algunos ajustes en la junta directiva de Ecopetrol", dijo el ministro de Hacienda Germán Ávila.

Usualmente la asamblea de accionistas de Ecopetrol se reúne una vez al año, en marzo, para aprobar la distribución de dividendos y entregar a los accionistas el informe de la administración. La asamblea ordinaria de 2026 ya se llevó a cabo.

Ecopetrol.
Foto: Archivo.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ordenó la convocatoria de una nueva asamblea.

¿Por qué Petro quiere cambiar la junta directiva de Ecopetrol?

El presidente Gustavo Petro está molesto con la decisión de la junta directiva de la compañía de apartar temporalmente de su cargo a Ricardo Roa, quien está imputado por tráfico de influencias y afronta una investigación por presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente en 2022. La junta decidió enviar a Roa a 7 semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada y nombrar como presidente encargado al ejecutivo Juan Carlos Hurtado.

Para el presidente, la decisión implicó dejar en bandeja de plata, la cabeza de uno de sus funcionarios en plena campaña electoral.

La convocatoria a la asamblea extraordinaria de accionistas no ha sido hecha formalmente todavía. Según las reglas que rigen a la compañía, esa asamblea debe ser anunciada unos 15 días antes de su realización.

La molestia es especialmente evidente en el caso de Juan Gonzalo Castaño cuyos voto fue clave para sellar la salida temporal de Roa de su cargo.

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