Gobierno pondrá lupa sobre productos para evitar acaparamiento y especulación

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explicó desde Casa de Nariño los detalles del decreto que contiene las medidas para evitar el acaparamiento y la especulación de precios, que fueron denunciado en días pasados.

Restrepo aseguró que será un proceso de cinco pasos y que actualmente su cartera, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud trabajan en la elaboración de una lista de productos de primera necesidad que incluye: tapabocas, medicamentos, gel antibacterial, entre otros.

Paso seguido, el Dane realizará una revisión periódica de los precios de los productos y entregará un reporte cada cinco días verificando el valor de los productos en el mercado. El Departamento hará un reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio para que actúe con inspección, vigilancia y control.

“Dispondremos de todas las herramientas para actuar en esas medidas regulatorias. En ese propósito la Superintendencia va a actuar de la mano de la Fiscalía y actuará como policía judicial. Le vamos a pedir especialmente también a los alcaldes y gobernadores que nos apoyen en esa función de reporte a la Superintendencia”, dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

También el ministro solicitó a los colombianos denunciar en la página de la Superintendencia: www.sic.gov.co cualquier acaparamiento o subida de precios.

Por su parte, Jorge Castaño, el superintendente financiero, aseguró que los periodos de gracia y los planes de ayuda al consumidor aplicados a todos los créditos bancarios tienen que tener las siguientes tres condiciones: no le pueden aumentar la tasa de interés, no le pueden cobrar intereses sobre intereses, no podrán ser reportados o cambiar de condición en centrales de riesgo.

En materia de producción del campo colombiano, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea aseguró que con el decreto 486 se mantiene la liquidez a productores de la tierra y anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito Colombia Agro Produce por 1.5 billones de pesos. Esta línea estará disponible a través de todos los bancos en especial el Banco Agrario a partir del próximo miércoles para los pequeños, medianos y grandes productores.

“La tasa de interés para el pequeño productor es DTF -1, 3.5% es decir por debajo de la inflación. Y para el mediano y gran productor también pueden acceder con una tasa del 4.5%, mantendremos la liquidez para los productores para que preparen sus cosechas para el próximo semestre”, dijo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.

Agregó el ministro que el programa Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA comprará deudas vencidas de algunos productores en medio de la emergencia económica.