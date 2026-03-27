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Blu Radio  / Economía  / Grupo Energía Bogotá advierte que Colombia no podrá importar gas de Venezuela pronto

Grupo Energía Bogotá advierte que Colombia no podrá importar gas de Venezuela pronto

En la Asamblea de Accionistas, la compañía aprobó dividendos de $250,8 por acción, con alza de 9,04%.

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