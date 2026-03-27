Grupo Energía Bogotá advierte que Colombia no podrá importar gas de Venezuela pronto

En medio de las alertas por la seguridad energética del país, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió que Colombia no podrá recurrir a Venezuela como solución ante un eventual desabastecimiento de gas en el corto plazo. “El país necesita gas, no hay opción de tener resuelto un tema con Venezuela”, afirmó Ortega durante la Asamblea General de Accionistas.

Según explicó, el gasoducto binacional enfrenta graves problemas técnicos y de seguridad, ya que, según él, se han robado partes de tubería y las válvulas. “Requiere un diagnóstico que no se va a hacer en menos de un año y necesita reconstrucción”, añadió.

En ese contexto, el directivo fue enfático en que “la regasificación es esencial”, especialmente en proyectos como el de Ballenas, en La Guajira, con el que se pretende integrar una nueva infraestructura de importación de gas licuado al sistema nacional de transporte, lo que permitirían importar gas y garantizar el suministro.

Sin embargo, el reto no es solo traer el gas, sino transportarlo. Ortega advirtió que el país tiene limitaciones estructurales para llevar energía desde la región Caribe hacia el interior, donde se concentran las principales termoeléctricas. “Con los 120 millones de pies cúbicos que pueden pasar al día del sistema del Caribe al interior, no hay forma de abastecer las termoeléctricas”, explicó.



Aunque Colombia ha avanzado en energías renovables, Ortega insistió en la necesidad de diversificar las fuentes por la alta dependencia a la energía solar. Según el presidente del GEB, durante el día los precios de la energía caen por la alta oferta, pero en la noche se disparan. “Los precios pueden subir a 600 o 700 pesos porque toca despachar energía más cara”, advirtió, reflejando la falta de infraestructura suficiente para garantizar estabilidad.

En paralelo, la Asamblea aprobó la distribución de dividendos por $250,8 por acción suscrita y pagada, de los cuales $205 corresponden a dividendo ordinario, con un crecimiento del 9,04%, y $45,8 a dividendo extraordinario. La decisión se da en un contexto en el que la compañía reportó utilidades superiores a $3,17 billones.

Finalmente, los accionistas aprobaron la designación de Ana Milena López como nueva integrante de la Junta Directiva, en reemplazo de Gustavo Ramírez. Con este nombramiento, la junta quedó conformada mayoritariamente por mujeres, que ahora representan el 55% de sus miembros (5 de 9), marcando un hito en materia de equidad dentro de la compañía.