¿Hasta cuándo el Gobierno aplazará recursos para megaproyectos? Minhacienda responde

Este miércoles, 29 de enero, el presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien tendrá varias tares que llevar a cabo para la agenda del Gobierno nacional, entre esas el manejo que se hará de los recursos durante la conmoción interior en el Catatumbo.

Por otro lado, otro tema que tendrá que asumir el ministro Guevara es la polémica por aplazamientos de recursos a proyectos en algunas ciudades, como en Bogotá y Medellín, con el metro y el tramo de la 80, respectivamente.

“Este es un decreto de aplazamiento, no de recorte. En general las vigencias futuras que hemos aplazado en algunos casos son por incumplimiento. En el caso del Regiotram es porque hubo un acuerdo de la exministra con el Gobernador porque hay unos proyectos en la construcción. Tienen que resolver eso antes (…) Respecto al metro, el alcalde ha tenido comunicación con el presidente y él ha estado dispuesto a revisar una reprogramación de los pagos. Eso es parte del consenso que queremos lograr”, explicó en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Sobre hasta cuándo estarán aplazados estos pagos de recursos, en realidad no existe ninguna fecha especifico, sino que se podría en cualquier momento del año mientras se lleguen a los acuerdos necesarios para hacer llegar el dinero a las administraciones locales para continuar con sus proyectos.

¿Si no se aprueba la reforma tributaria habrá recortes?

El ministro Guevara dijo que, de acuerdo con la petición del presidente, el objetivo de la reforma no solo es enfrentar esos problemas fiscales, sino para invertir en proyectos, además de que habrá una serie de reuniones con los gremios sobre los impuestos que se pondrán por este proyecto de ley.

“Los territorios de donde proviene todos los congresistas requieren todos esos proyectos de inversión. Todos los gobiernos han hecho una reforma y nosotros no somos la excepción (…) Tenemos una ley de SGP, lo que se aprobó el año pasado fue el acto legislativo. Este año lo que habrá es una ley de competencia, este ministerio está comprometido con la responsabilidad fiscal”, añadió.