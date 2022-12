“Hay disposición, esperamos el 15 o antes tener acuerdo”: presidente sindical sobre salario mínimo

Los cinco gremios con asiento en la mesa de negociación de salario mínimo sorprendieron con una jugada audaz y no van a presentar ninguna cifra como contrapropuesta a la petición de las centrales obreras de incrementar un 20 % el salario mínimo.

John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), habló en Noticias de la Mañana sobre este tema y se refirió a la concertación que buscan.

Publicidad

"Es una propuesta respetable. Nosotros como centrales sindicales y como CTC planteamos en unidad la propuesta que se expresó bajo las condiciones de inflación, de productividad, pero adicionalmente teniendo en cuenta tres poblaciones salariales que tenemos en Colombia: las que ganan menos de un salario mínimo, que es la inmensa mayoría de colombianos; los que ganan un salario mínimo y los que ganan más de uno, adicionalmente lo que se proyecta para el próximo año. El Banco de la República, por ejemplo, en su informe nos presentó un tema inflacionario, pero además incierto Ante la incertidumbre y ante todo lo que se mueve en la economía surgió el planteamiento del 20%, lógicamente la voluntad de concertación de centrales sindicales la tenemos y la vamos a mantener hasta que termine el proceso de negociación”, manifestó.

El líder sindical se mostró optimista frente a una rápida concertación del salario mínimo para los colombianos en el próximo año y destacó la buna disposición de las partes para lograr un acuerdo.

“Los empresarios no pusieron cifras, pero eso no significa que no vayamos a llegar a algún acuerdo. El Gobierno y la ministra del Trabajo, Gloria (Inés Rodríguez), ha manejado muy bien la mesa de concertación; todavía falta algunos días para terminar la etapa de arreglo directo. Esperamos el 15 o antes tener un acuerdo bipartito. La intención del ministerio y el Gobierno es esa y nosotros acompañamos esa iniciativa”, enfatizó.

Caicedo indicó que la propuesta de la que hablan los sindicatos busca que el aumento sea del 20%, es decir, el ingreso neto pasaría de $1.000.000 a $1.200.000 y auxilio de transporte pasaría de 117.000 a 140.600 pesos aproximadamente. El líder sindical habló también de la dinámica de los diálogos que se han dado.

Publicidad

“Lógicamente el planteamiento del 20% es la cifra tope que hemos decidido dar, pero la dinámica de ahí para abajo se mueve de acuerdo con la concertación… El diálogo ha sido decente y tranquilo y que se ha dado una voluntad política por parte del Gobierno, sentidos que va hacer voluntad por parte de los empresarios. Como organizaciones sindicales queremos recuperar el poder adquisitivo de los colombianos y esta será nuestra lucha en la mesa de negociación”, recalcó.

Publicidad

Este fin de semana, los empresarios y trabajadores tendrán reuniones informales para tratar de buscar acercamientos. Una nueva ronda de negociación arrancará el lunes y, si no se llega a ningún consenso, el último cara a cara será el 22 de diciembre.