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Blu Radio  / Economía  / Hinchas de América Latina disparan un 31% el gasto en la primera semana del Mundial 2026

Hinchas de América Latina disparan un 31% el gasto en la primera semana del Mundial 2026

Un informe reveló que los turistas de la región inyectaron un dinamismo extraordinario en los países sede del torneo de la FIFA. Colombia se ubicó entre las naciones que más aportaron a este flujo comercial.

Inauguración del Mundial 2026
Inauguración del Mundial 2026
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

La pasión por el fútbol se ha transformado en un motor de prosperidad tangible para los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un análisis de la división Visa Consulting & Analytics (VCA) reveló que los aficionados procedentes de América Latina y el Caribe están impulsando con fuerza la actividad económica transfronteriza en Estados Unidos, Canadá y México más allá de las tribunas.

De acuerdo con el reporte, que midió las transacciones transfronterizas con tarjetas Visa durante la semana inaugural del torneo (del 11 al 18 de junio de 2026), el uso de este método de pago digital se disparó un 31% en comparación con el mismo periodo del año 2025.

“Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico”, afirmó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para la región.

El análisis de transacciones internacionales determinó que el flujo de visitantes estuvo fuertemente liderado por cinco países sudamericanos y de Centroamérica. En volumen neto de gasto por naciones, el comportamiento fue el siguiente:

  • Llegadas de turistas: Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá registraron las mayores tasas de ingreso de viajeros hacia las sedes del torneo mundialista durante los primeros ocho días.
  • Crecimiento transaccional: los tarjetahabientes de Brasil, Colombia y Ecuador se consolidaron como los mayores emisores de transacciones internacionales, reportando un crecimiento conjunto del 39 % frente a la misma semana del año anterior.
  • Destinos con más recaudo: Estados Unidos concentró el mayor volumen de gasto transfronterizo de la región, seguido en su orden por Canadá y México.

El gasto de los hinchas latinoamericanos evidenció que la experiencia del viaje mundialista excede el espectáculo deportivo en el estadio. Los mayores repuntes en el número de transacciones en dólares estadounidenses y monedas locales se concentraron en áreas clave de la economía de servicios:

  • Transporte: registró el incremento más alto con un 49 %.
  • Restaurantes: tuvo un repunte significativo del 38 %.
  • Supermercados: mostró un crecimiento del 16 % en las compras de víveres.

Adicionalmente, el reporte de VCA destacó una adopción masiva de tecnologías sin contacto de pago por conveniencia y velocidad. Los pagos con tecnología contactless ("Tap to Pay") aumentaron un 55% respecto a 2025, siendo Brasil, Colombia y Argentina los mercados que más utilizaron esta alternativa segura durante la jornada inaugural.

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