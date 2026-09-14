Industria alemana proyecta US$4.500 millones de inversión en Colombia con Powered by Germany

La industria alemana proyecta inversiones por alrededor de US$4.500 millones en Colombia, en una apuesta que busca ampliar la presencia de sus empresas en sectores como energía, salud, manufactura, movilidad, tecnología y educación.

La cifra hace parte de Powered by Germany – Aliados para el Futuro, una estrategia presentada por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK Colombia), con respaldo del Gobierno Federal Alemán, que reúne bajo un mismo sello a las empresas alemanas y colombo-alemanas que operan en el país.

Uno de los principales resultados del primer Índice Powered by Germany revela que el 38 % de las compañías contempla realizar fusiones, construir nuevas plantas o aumentar sus inversiones antes de 2027. Además, nueve empresas proyectan inversiones superiores a $10.000 millones durante los próximos cuatro años.

La industria alemana busca ampliar su presencia en Colombia con nuevos proyectos de inversión y cooperación empresarial. Foto: Cámara Colombo-Alemana

Actualmente, la comunidad empresarial alemana está integrada por más de 325 compañías, que generan más de 50.000 empleos directos en Colombia. La relación comercial también mantiene una dinámica relevante: el intercambio bilateral se acercó a los US$3.804 millones en 2025, convirtiendo a Alemania en el principal socio comercial de Colombia dentro de la Unión Europea.



“Powered by Germany es la evidencia, en números, de algo que Colombia y Alemania llevan construyendo desde hace 150 años”, afirmó Gunther Neubert, presidente ejecutivo de la AHK Colombia.

Más de 325 empresas alemanas y colombo-alemanas hacen parte de la comunidad empresarial que impulsa la relación económica bilateral. Foto: Cámara Colombo-Alemana

La organización destacó que la participación alemana en el país va más allá de las cifras de comercio e inversión. En energía, tecnologías alemanas están presentes en cerca del 40 % de los sistemas de transmisión eléctrica y en aproximadamente el 35 % de la capacidad renovable instalada en Colombia.

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En salud, uno de los proyectos destacados es la instalación en Leticia de un resonador magnético con inteligencia artificial que no requiere recargas de helio líquido y que permitirá realizar más de 2.000 exámenes al año. La tecnología busca facilitar el acceso a diagnósticos especializados para habitantes de zonas apartadas.

La cooperación entre Colombia y Alemania también se extiende a proyectos de innovación, infraestructura y transformación tecnológica. Foto: Cámara Colombo-Alemana

La inversión también alcanza la industria y la construcción. Una compañía alemana destinó más de US$60 millones al fortalecimiento de la construcción en seco en el Caribe, generando 220 empleos directos. En movilidad, las empresas alemanas participaron en la entrega, en 2022, de la que fue presentada como la flota de buses eléctricos más extensa de América Latina para una capital.

La formación de talento es otro de los ejes de la estrategia. En Bogotá opera un campus universitario alemán especializado en logística y cadena de suministro, mientras que empresas alemanas mantienen alianzas con el SENA para capacitar trabajadores en áreas de Industria 4.0.

Empresas de origen alemán participan en iniciativas relacionadas con movilidad eléctrica y modernización del transporte en Colombia.. Foto: Cámara Colombo-Alemana

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La campaña tendrá como próximo escenario Medellín, donde el 4 de octubre se realizará el Diálogo Empresarial Colombo-Alemán. Posteriormente, en abril de 2027, se llevará a cabo el Foro Económico Colombo-Alemán, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

Con Powered by Germany, la industria alemana busca fortalecer su posicionamiento ante el nuevo Gobierno colombiano y convertir sus proyectos de inversión, tecnología y formación en una agenda de largo plazo entre ambos países.