Industria manufacturera creció 2,9 % en el primer trimestre de 2026, según el DANE

La industria manufacturera en Colombia registró un crecimiento de 2,9 % durante el primer trimestre de este año frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe del DANE.

También se evidenció una variación de 2,3 % en la serie ajustada por efecto estacional y calendario frente al trimestre inmediatamente anterior. Según Dane, este resultado representa el mejor comportamiento para un primer trimestre en los últimos 15 años, excluyendo el efecto rebote que se produjo tras la pandemia por coronavirus.

Las cifras reflejan un mejor desempeño en diferentes ramas de la actividad manufacturera, especialmente en sectores relacionados con transformación industrial y producción de bienes. Entre las actividades que más crecieron se encuentra la fabricación de vehículos automotores, con un aumento de 27,8 % y la metalurgia, que registró un crecimiento de 6,6 % durante el periodo analizado.

Además, el informe indicó que solo en marzo la producción real de la industria aumentó 3,9 % frente al mismo mes de 2025. Ese comportamiento estuvo impulsado por sectores como maquinaria y equipo, químicos, farmacéuticos, caucho, plástico y minerales no metálicos.



Los datos del sector manufacturero coinciden con un crecimiento de 6 % en el comercio al por mayor y al por menor, que suele estar relacionado con el movimiento de la demanda interna y la actividad empresarial.

Aunque el comportamiento de la industria muestra señales positivas en este comienzo de año, según analistas es importante mantener el ritmo de crecimiento durante el resto del año, en medio de factores como las tasas de interés, el comportamiento del consumo y el panorama económico internacional mediado por factores como la guerra en iran y otros.