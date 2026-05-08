La inflación en Colombia se aceleró en abril y llegó a un acumulado de 5.68 % anual: Dane

El Dane informó que la inflación en Colombia se aceleró en abril y llegó a un acumulado de 5.68 % anual, frente al 5.56 % registrado en marzo. La variación entre abril de 2025 y 2026 también se aceleró, registrando un aumento de 0.52 puntos porcentuales.

Solo en abril, la inflación mensual fue de 0.78 %, impulsada principalmente por el aumento en los precios de alimentos, transporte y gastos del hogar.

El informe muestra que los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron la categoría que más aumentó en el mes, con una variación de 1.51 %. También subieron los muebles y artículos para el hogar, con 1.06 %, y el transporte, con 0.81 %.

Inflación en abril 2026

Entre los productos y servicios que más se encarecieron aparecen:



Papas: 8,05 %

Frutas frescas 5,52 %

Huevos 3,92 %

Servicios de copropiedad 3,82 %

Combustibles para vehículos 2,48 %

Gas 2,13 %

Carne de res 1,68 %

El Dane también señaló que los arriendos siguieron aumentando. El arriendo efectivo subió 0.61 % y el arriendo imputado, que mide cuánto costaría vivir en vivienda propia, aumentó 0.55 %.



Comer fuera de casa y el transporte siguen presionando el bolsillo

En el acumulado del año, entre enero y abril, la inflación llegó a 3.87 %. Los sectores que más han subido en estos primeros cuatro meses son educación, alimentos y restaurantes.



Entre los mayores incrementos del año aparecen: papas, 36.51 %; frutas frescas, 20.97 %, servicio doméstico, 12.32 %, transporte urbano, 10.29 %; servicios de copropiedad, 9.55 %; comidas en restaurantes, 5.95 %.

El informe también mostró que salir a comer sigue siendo uno de los gastos que más pesa en la inflación. En el último año, los restaurantes y hoteles registraron un incremento de 9.61 %, convirtiéndose en la categoría con mayor aumento anual.

La buena noticia es que no todo subió. Algunos productos mostraron reducciones en sus precios durante abril y en el último año. Entre ellos están:



Naranjas -3.83 %

Plátanos -1.41 %

Vehículos particulares -0.37 %

Arroz (último año) -7.67 %

Carne de cerdo -7.05 %

Electricidad -3.85 %

Foto: Dane

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Según el Dane, la inflación afectó de manera similar a todos los niveles de ingresos. Para hogares pobres, la inflación anual fue de 5.58 %; para la clase media llegó a 5.71 % y para hogares de ingresos altos fue de 5.66 %.

Por ciudades, Cúcuta registró la mayor inflación mensual del país en abril, con un aumento de 1.22 %, muy por encima del promedio nacional de 0.78 %. El incremento estuvo impulsado principalmente por el alza en el transporte urbano, la electricidad, las frutas frescas, el agua y las papas. En contraste, Riohacha presentó la menor variación mensual, con 0.45 %, gracias a caídas en productos como quesos, arroz, carne de cerdo y hortalizas.

En términos anuales, las regiones con mayor inflación fueron Cúcuta con 6.76 %, seguida de Pereira con 6.56 % y Bucaramanga con 6.53 %. Por el contrario, las menores variaciones anuales se registraron en Santa Marta con 3.46 %, Riohacha con 3.95 % y Valledupar con 4.07 %.

