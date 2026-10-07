Ingresos de las capitales del país crecieron 17,1% en el primer semestre de 2026

Las ciudades capitales del país reportaron ingresos por cerca de $52,4 billones durante el primer semestre de 2026, un aumento del 17,1% frente al mismo periodo del año pasado, según el Informe de Seguimiento Fiscal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), elaborado con información oficial reportada en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO).

El crecimiento también se reflejó en los ingresos tributarios, que pasaron de $19,3 billones a $21,3 billones, para un aumento del 10,4%. Las capitales concentraron, además, el 53,3% del recaudo tributario de las entidades territoriales registrado durante este periodo.

Alcaldía de Medellín

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Entre los principales impuestos se destaca el predial, que recaudó $8,68 billones, con un crecimiento del 6,2%, y el de Industria y Comercio (ICA), que alcanzó los $7,36 billones, un 11,5% más que en el primer semestre de 2025. Las estampillas registraron el mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 47,4%.

El informe también resalta la orientación de las capitales hacia la inversión. De los $56,5 billones en gastos comprometidos durante los primeros seis meses del año, el 82,7% corresponde a inversión, es decir, unos $46,7 billones. En contraste, el 14% se destinó a funcionamiento y el 3,4% al servicio de la deuda.



En cuanto al balance fiscal, 21 de las 32 ciudades analizadas registraron un resultado positivo al cierre de junio, mientras que 11 tuvieron un balance negativo. En términos agregados, el balance fue de -7,7% de los ingresos. Sin embargo, Asocapitales advierte que esta cifra no corresponde al resultado definitivo de 2026, ya que se trata de un corte a mitad de año y compara los ingresos efectivamente recaudados con los gastos que ya fueron comprometidos.

Cartagena. Foto: Suministrada

La asociación señaló que los resultados muestran una mayor capacidad de generación de ingresos propios y una alta participación de la inversión dentro del gasto. Al mismo tiempo, recomendó mantener el seguimiento al recaudo y a la ejecución presupuestal durante el segundo semestre para determinar el resultado fiscal definitivo de las ciudades en 2026.