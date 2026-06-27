Astro Luna, resultado del sábado 27 de junio de 2026

Super Astro Luna continúa captando la atención de miles de jugadores en Colombia gracias a su dinámica de juego, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica lo diferencia de los chances tradicionales y lo convierte en una de las modalidades de suerte y azar más consultadas del país.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 27 de junio de 2026

De acuerdo con el sorteo oficial realizado este sábado 27 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: 0569



Número ganador: 0569

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 569

Signo ganador: Cáncer



Su formato, que exige acertar tanto el número como el signo zodiacal, hace que Super Astro Luna siga siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan una experiencia diferente dentro de los juegos de azar.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días del año, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar el sorteo a través de los canales autorizados.

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¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y escoger uno de los doce signos del zodiaco disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

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Super Astro Luna permite personalizar las jugadas mediante diferentes alternativas. Una de las opciones más utilizadas consiste en jugar un mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando las posibilidades de acertar el signo ganador.

Además, cada tiquete admite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda la posibilidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Este juego ofrece valores de apuesta accesibles para distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

De esta manera, cada participante puede elegir cuánto desea invertir según su estrategia de juego.

¿Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna?

Una vez finaliza el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y compararlo con los resultados oficiales publicados en los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si la combinación seleccionada fue la ganadora y facilita el proceso para reclamar el premio correspondiente en caso de obtener un acierto.