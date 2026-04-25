Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El sorteo del Super Astro Luna del 25 de abril de 2026 dejó como resultado la combinación: (en minutos), una de las modalidades más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia por integrar cifras y astrología.

En esta jornada, los datos clave fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo funciona el Super Astro Luna

Este juego se distingue por su dinámica particular. Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y un signo zodiacal entre las doce opciones disponibles, como Aries, Tauro, Géminis o Piscis.

El premio principal se obtiene al acertar el número en el orden exacto. Sin embargo, algunas modalidades también exigen coincidir con el signo zodiacal para acceder a mayores ganancias.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos en una sola apuesta. Esta alternativa es utilizada por quienes buscan ampliar sus probabilidades sin depender de una única elección.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de participar.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales se publican poco después de cada sorteo, facilitando la verificación inmediata de las apuestas.



Valor de las apuestas

El costo para participar en este juego se mantiene dentro de un rango accesible. Las apuestas van desde $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos, permitiendo que diferentes tipos de jugadores puedan ingresar.



Dónde jugar en Colombia

El Super Astro Luna está disponible tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales reguladas. Para jugar en línea, el usuario debe registrarse, validar su identidad, recargar saldo, elegir el número y el signo zodiacal, y confirmar la apuesta.

Con este formato que combina azar y astrología, el Super Astro Luna continúa posicionándose como una alternativa atractiva dentro del mercado colombiano de juegos de suerte y azar.