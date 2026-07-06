Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

Baloto llevó a cabo este lunes 6 de julio de 2026 el sorteo 2.679, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban acertar la combinación ganadora del premio mayor. De acuerdo con los resultados oficiales, el acumulado principal continuó sin ganador de cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo.

En esta oportunidad, el acumulado de Baloto ascendía a $45.600 millones, mientras que el sorteo dejó ganadores en las diferentes categorías de premios.

Números ganadores de Baloto

La combinación ganadora del Baloto fue: XX - XX - XX - XX - XX, superbalota: XX (en minutos)

Según la información oficial, no hubo ganadores del premio mayor ni de la categoría de cinco aciertos. Tras el sorteo, el nuevo acumulado de Baloto quedó en $46.000 millones para el próximo sorteo.



Resultados de Revancha

En el mismo sorteo también se realizó la Revancha, cuyo acumulado era de $6.800 millones.

La combinación ganadora fue: XX - XX - XX - XX - XX, superbalota: XX

Al igual que en Baloto, el premio mayor de Revancha quedó vacante, por lo que el nuevo acumulado alcanzó los $7.000 millones para el sorteo próximo sorteo.