Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026

El sorteo número 2.674 de Baloto y Revancha, jugado la noche del miércoles 24 de junio de 2026, volvió a poner a vibrar a miles de apostadores en toda Colombia. Aunque las bolsas principales de ambos juegos continuaron incrementando sus millonarios acumulados tras declararse vacantes, la jornada dejó miles de ganadores en las categorías secundarias a lo largo del territorio nacional.

A continuación, conozca el reporte oficial con los números de la suerte, el desglose de los premios entregados y las impresionantes cifras que se jugarán en el próximo sorteo.

Números ganadores de Baloto del miércoles 24 de junio

El juego principal de Baloto, que contaba con una atractiva bolsa de $44.400 millones de pesos, arrojó la siguiente combinación ganadora para el sorteo 2.674:



Números: 12 - 14 - 30 - 36 - 43

12 - 14 - 30 - 36 - 43 Super Balota: 14

Al no registrarse un tiquete con los cinco aciertos regulares más la Super Balota, el gran acumulado sigue creciendo. No obstante, la red de juegos informó que se registraron 18.842 ganadores en las divisiones menores, lo que significó una inyección total de $151.292.500 de pesos en premios. Entre los aciertos más destacados, 36 personas lograron cuatro números correctos, llevándose a casa un incentivo de $227.350 cada una.

Resultados de Revancha: Combinación de la suerte del sorteo 2.674

La modalidad de Revancha ofreció una segunda oportunidad con un acumulado inicial de $6.200 millones de pesos. Para esta edición, las balotas seleccionadas en las urnas electrónicas marcaron el siguiente resultado:



Números: 08 - 17 - 31 - 36 - 41

08 - 17 - 31 - 36 - 41 Super Balota: 08

Esta alternativa demostró una alta dinámica de aciertos secundarios, premiando a un total de 21.342 apostadores en el país con un desembolso global de $83.861.950 de pesos. La categoría más alta de esta sección la ocuparon tres afortunados ciudadanos que acertaron cuatro números regulares más la Super Balota, cobrando un premio individual de $1.135.950.



Nuevos acumulados de Baloto y Revancha para el sábado 27 de junio

Debido a que ninguna de las dos modalidades presentó un ganador de la categoría máxima, el dinero se acumula de manera automática para el próximo ciclo de juego.

La organización confirmó los nuevos montos oficiales para el sorteo del sábado 27 de junio de 2026, consolidándose como una de las bolsas de premios más grandes del año:

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