Baloto y Revancha, resultado del último sortreo hoy lunes 4 de mayo de 2025

El sorteo 2.652 de Baloto y Revancha, realizado el lunes, 4 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el lunes 3 de mayo.



Resultados Baloto: números ganadores del 4 de mayo de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: 25 - 36 - 35 - 14 - 05, con la superbalota 15.

Resultados Revancha: números ganadores del 4 de mayo de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 38 - 24 - 17 - 03 - 05, con la superbalota 11.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el miércoles, 6 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.