Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

El sorteo 2.649 de Baloto y Revancha, realizado el lunes, 27 de abril de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores, tras no registrarse ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades. Como consecuencia, los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el miércoles, 29 de abril.



Resultados Baloto: números ganadores del 27 de abril de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: X - X - X - X - X, con la superbalota XX. Al igual que en la Revancha, no se presentó un ganador del premio mayor, lo que incrementa el acumulado para el siguiente sorteo.



Resultados Revancha: números ganadores del 27 de abril de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: X - X - X - X - X, con la superbalota XX.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos. El próximo sorteo se realizará el miércoles, 29 de abril de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.