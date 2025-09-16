Baloto y Revancha, resultados sorteo lunes 15 de septiembre de 2025

El sorteo número 2.553 de Baloto y Revancha se realizó el lunes, 15 de septiembre de 2025, dejando más de 20.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $110 millones entre acumulados y pagos efectivos.
Números ganadores Baloto
- Baloto: 06 - 10 - 11 - 12 - 19
- Super Balota: 07
- Total de ganadores: 12.287
- Premiación entregada: $86.677.950
- Acumulado: $19.800 millones
Entre los premios destacados, 3 personas acertaron 4 números + balota y recibieron $1.034.950 cada una, mientras que 29 jugadores con 4 aciertos más obtuvieron $117.100 cada uno.
Números ganadores Revancha
- Revancha: 03 - 05 - 13 - 21 - 31
- Super Balota: 16
- Total de ganadores: 8.789
- Premiación entregada: $33.564.100
- Nuevo acumulado: $3.800 millones
En esta modalidad, 4 jugadores se llevaron $357.350 cada uno al acertar 4 números más la Super Balota, mientras que 64 participantes con 3 aciertos y la Super Balota ganaron $21.150 cada uno.
Próximos acumulados
- Baloto: $20.200 millones
- Revancha: $3.900 millones
El próximo sorteo será este sábado y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.