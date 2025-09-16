En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados sorteo lunes 15 de septiembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados sorteo lunes 15 de septiembre de 2025

Descubra los números ganadores del último sorteo 2542 Baloto del lunes festivo y la guía esencial para jugar y cobrar tus premios sin complicaciones.

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:46 a. m.

El sorteo número 2.553 de Baloto y Revancha se realizó el lunes, 15 de septiembre de 2025, dejando más de 20.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $110 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Números ganadores Baloto

  • Baloto: 06 - 10 - 11 - 12 - 19
  • Super Balota: 07
  • Total de ganadores: 12.287
  • Premiación entregada: $86.677.950
  • Acumulado: $19.800 millones

Entre los premios destacados, 3 personas acertaron 4 números + balota y recibieron $1.034.950 cada una, mientras que 29 jugadores con 4 aciertos más obtuvieron $117.100 cada uno.

Números ganadores Revancha

  • Revancha: 03 - 05 - 13 - 21 - 31
  • Super Balota: 16
  • Total de ganadores: 8.789
  • Premiación entregada: $33.564.100
  • Nuevo acumulado: $3.800 millones

En esta modalidad, 4 jugadores se llevaron $357.350 cada uno al acertar 4 números más la Super Balota, mientras que 64 participantes con 3 aciertos y la Super Balota ganaron $21.150 cada uno.

Próximos acumulados

  • Baloto: $20.200 millones
  • Revancha: $3.900 millones

El próximo sorteo será este sábado y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Publicidad

Publicidad

Publicidad