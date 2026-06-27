Caribeña Día, resultado del sábado 27 de junio de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos. Gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad para verificar los resultados oficiales, miles de apostadores siguen cada jornada este popular chance con la esperanza de obtener alguno de sus premios.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 27 de junio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 27 de junio de 2026 es (en minutos). La organización recomendó a los jugadores consultar el resultado únicamente en canales y puntos de venta autorizados para confirmar si su apuesta resultó ganadora.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados y puntos de venta para que los jugadores puedan verificar rápidamente sus apuestas.

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¿Cómo jugar el Caribeña Día?

Este chance ofrece varias modalidades de juego que se adaptan a diferentes estrategias. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Las modalidades disponibles son:

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4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactamente.

acertar las dos últimas cifras exactamente. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten elegir entre premios de mayor valor o apuestas con mayores probabilidades de acierto.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es que permite participar con montos accesibles.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Esto permite que cada jugador decida cuánto invertir de acuerdo con su presupuesto.

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica.

Documentos requeridos



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y un proceso de reclamación claro, el Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances preferidos por los apostadores en Colombia.