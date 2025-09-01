Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. Cada jornada reúne la ilusión de miles de apostadores que esperan la suerte a través de su sorteo diario. Su popularidad se debe a la facilidad para jugar, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de obtener atractivos premios.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Caribeña Día hoy, lunes 1 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también tienen la opción de agregar una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar al combinarse con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo todos los días después de las 2:30 p.m., y sus resultados se pueden consultar de manera inmediata.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de juego, cada una con diferentes niveles de premio según las cifras acertadas y el orden de aparición:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego se adapta a diferentes presupuestos, ya que ofrece una amplia flexibilidad en sus apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio en Caribeña Día requiere presentar algunos documentos básicos y, en ciertos casos, cumplir con requisitos adicionales según el monto ganado.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

