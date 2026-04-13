Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 13 de abril de 2026

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El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, impulsado por su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender.
Para este lunes 13 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.
El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:
Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que garantiza una consulta rápida y segura.
Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.
Las principales opciones son:
Estas alternativas amplían las posibilidades de obtener un premio, incluso sin acertar el número completo.
Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad económica, ya que permite participar con montos ajustables al presupuesto de cada jugador.
Los valores establecidos son:
El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido. En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación requerida:
Los requisitos varían según el monto ganado:
De esta manera, el Caribeña Día ofrece un sistema estructurado tanto para participar como para reclamar premios, lo que contribuye a su posicionamiento entre los juegos de azar más populares en el país.