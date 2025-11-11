Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano. Su éxito radica en la combinación perfecta entre emoción, transparencia y tradición, elementos que han hecho de este juego una cita diaria para quienes disfrutan de probar su suerte.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y la transparencia en la ejecución de los resultados lo han convertido en una tradición diaria entre los jugadores del Caribe y en un referente nacional para los amantes del chance.

Gracias a su credibilidad y constancia, el Caribeña Día ha logrado trascender fronteras, posicionándose como uno de los sorteos más confiables y seguidos de Colombia.



Modalidades de juego

El Caribeña Día destaca por ofrecer diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada modalidad brinda diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad mantiene al Caribeña Día como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo y aumente sus probabilidades de ganar.