Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad crece cada tarde gracias a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que despierta la posibilidad de llevarse atractivos premios.

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores saber rápidamente si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de apuesta del Caribeña Día

Este chance ofrece diferentes formas de jugar, lo que lo hace atractivo para todo tipo de apostadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas opciones permiten desde apuestas sencillas hasta retos más desafiantes para quienes buscan mayor emoción.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día está pensado para ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede participar sin necesidad de invertir grandes sumas y aún así optar por premios interesantes.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Los ganadores deben presentar algunos documentos básicos y, según el valor del premio expresado en UVT, cumplir con requisitos adicionales.



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales