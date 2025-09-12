Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. Su éxito radica en la sencillez para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que despierta la posibilidad de ganar atractivos premios cada tarde.

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m. y los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores confirmar rápidamente si han resultado ganadores.



Modalidades de apuesta del Caribeña Día

Este chance ofrece múltiples formas de participación, adaptándose a todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Gracias a estas modalidades, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan retos más complejos.



Valor de las apuestas

El sorteo está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta forma, cualquier persona puede participar con una inversión accesible y aspirar a ganar premios significativos.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Los ganadores deben presentar algunos documentos básicos y, dependiendo del valor del premio expresado en UVT, cumplir con requisitos adicionales:



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales