Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. Su popularidad radica en la facilidad de participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de poder ganar premios significativos cada tarde.

Desde el año 2025, este sorteo incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios mayores. Sin embargo, siempre se recomienda verificar los resultados directamente con un vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., y los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales, lo que permite a los apostadores confirmar rápidamente si han resultado ganadores.



Modalidades de apuesta del Caribeña Día

Este chance ofrece diferentes formas de participación, lo que lo convierte en un juego versátil y emocionante. Los premios varían según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Gracias a estas modalidades, el Caribeña Día se adapta tanto a quienes buscan apuestas simples como a quienes prefieren retos más complejos.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede participar con una inversión accesible y soñar con llevarse atractivos premios.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar documentos básicos y, en algunos casos, cumplir con requisitos adicionales según el valor del premio expresado en UVT:



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales