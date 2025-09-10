Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia.

Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de poder obtener premios significativos cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el sorteo incluyó la opción de la quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de llevarse premios mayores. No obstante, siempre se recomienda verificar el resultado directamente con un vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.



Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., y los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales para que los apostadores puedan confirmar rápidamente si fueron ganadores.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece varias formas de participar, con premios que dependen del número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades hacen que el Caribeña Día sea un chance dinámico, ideal tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes prefieren retos mayores.



Valor de las apuestas

El sorteo está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que cualquier persona, con una inversión accesible, pueda participar y soñar con ganar.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Caribeña Día, es necesario presentar algunos documentos básicos y cumplir con requisitos adicionales según el valor ganado (UVT):

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, una tradición que combina accesibilidad, emoción y la posibilidad de alcanzar atractivos premios cada día.