Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia.

Cada tarde, miles de jugadores esperan con entusiasmo la combinación ganadora, atraídos por la facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de llevarse premios significativos. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 7 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios más altos si coincide con otras cifras de la jugada. Se recomienda verificar el resultado con el vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.



Horario de juego

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m. Los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales, permitiendo a los jugadores confirmar rápidamente si fueron los afortunados del día.



Modalidades de apuesta

El Caribeña Día ofrece distintas formas de jugar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Estas modalidades hacen que el Caribeña Día sea un juego versátil, adaptado tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para los que prefieren mayor emoción.



Valor de las apuestas

El juego se ajusta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete

$500 pesos por tiquete Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto permite que cualquier persona, incluso con una inversión baja, pueda participar y tener la oportunidad de ganar.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Caribeña Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto del premio, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Caribeña Día continúa siendo uno de los chances favoritos de Colombia, gracias a su simplicidad, accesibilidad y atractivos premios diarios.