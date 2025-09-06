Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia.

Cada tarde, miles de jugadores esperan con entusiasmo la combinación ganadora, atraídos por la facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de llevarse premios significativos. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios mayores si coincide con las cifras apostadas.



Horario de juego

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m., y los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales, permitiendo a los jugadores confirmar rápidamente si fueron afortunados.



Modalidades de apuesta

El Caribeña Día ofrece distintas formas de jugar, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete

$500 pesos por tiquete Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto permite que cualquier persona, con una inversión baja, pueda participar y tener la posibilidad de ganar.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio en el Caribeña Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el monto ganado, cumplir requisitos adicionales:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales

solo documentos fundamentales Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles

El Caribeña Día continúa siendo uno de los chances favoritos en Colombia, gracias a su simplicidad, accesibilidad y atractivos premios.