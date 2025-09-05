Caribeña Día, resultado hoy viernes 5 de septiembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores esperan con entusiasmo la combinación ganadora, atraídos por su facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de obtener premios significativos.

Este juego de azar se ha ganado la preferencia del público porque se adapta a distintos presupuestos y ofrece varias formas de ganar, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes apuestan de manera ocasional como para quienes lo hacen con frecuencia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el (En minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los apostadores cuentan con la opción de jugar con la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios más altos si coincide con otras cifras.



¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo se realiza todos los días después de las 2:30 p.m. y los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales, para que los jugadores puedan verificar rápidamente si fueron afortunados.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

El chance Caribeña Día ofrece distintas formas de apostar, que varían según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los grandes atractivos de este juego es que se ajusta a todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto significa que cualquier persona puede participar con una inversión baja y aún así tener la posibilidad de ganar.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de cobro depende del monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre son necesarios:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (expresado en UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El chance Caribeña Día sigue consolidándose como una de las opciones favoritas de los colombianos, gracias a su simplicidad, accesibilidad y atractivos premios.