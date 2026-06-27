Caribeña Noche, resultado del sábado 27 de junio de 2026

El chance Caribeña Noche continúa ubicándose entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en los departamentos de la región Caribe. Sus sorteos diarios y las diferentes modalidades de juego hacen que miles de participantes estén atentos cada noche a la publicación de los resultados oficiales.

Gracias a sus opciones de apuesta y a la posibilidad de participar con montos accesibles, este chance se mantiene como una de las alternativas preferidas para quienes buscan probar suerte diariamente.

Resultado del Caribeña Noche hoy, sábado 27 de junio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este sábado 27 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: 7662



Número ganador: 7662

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 662

La quinta: 5

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar cualquier premio obtenido.

¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

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El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue sorteado.

Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

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Este juego ofrece varias formas de participar, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado del sorteo.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado del sorteo. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El Caribeña Noche ofrece valores de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Esta flexibilidad permite que cada participante elija el monto que desea invertir y la modalidad de juego que mejor se adapte a sus preferencias.

Quinta balota: una opción que amplía las posibilidades de ganar

Uno de los elementos que ha despertado mayor interés entre los jugadores es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad permite acceder a nuevas combinaciones y ofrece oportunidades adicionales de obtener premios, convirtiéndose en un atractivo extra para quienes participan de forma constante en el Caribeña Noche.

Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que resulten ganadores deberán cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el cobro correspondiente.

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Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor ganado



Premios inferiores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica exigida por el operador.

Solo requieren la documentación básica exigida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y la posibilidad de incrementar las opciones de premio mediante la quinta balota, el Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los chances favoritos entre los jugadores colombianos.