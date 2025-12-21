Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más reconocidos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno ha logrado consolidarse como una referencia obligada para miles de personas que, día tras día, siguen de cerca los resultados del chance en distintas regiones del país. Su popularidad no solo radica en la posibilidad de ganar, sino en la expectativa diaria que genera y en la tradición que ha construido entre los apostadores.

Desde el año 2025, la Caribeña Noche implementó una modificación relevante en su mecánica: la incorporación de una quinta balota. Este ajuste amplió las combinaciones posibles y añadió un nuevo nivel de emoción al sorteo, al tiempo que mantuvo intacta su esencia tradicional.

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Durante la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, se dio a conocer el resultado oficial del sorteo, definiendo la suerte de numerosos jugadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Una vez finalizada cada jornada, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados, lo que permite a los interesados consultar la información de manera rápida, segura y confiable.



Este horario fijo ha logrado integrarse en la rutina nocturna de numerosos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país. La constancia en el horario facilita el seguimiento diario del sorteo y refuerza la confianza de quienes revisan con regularidad los resultados del chance Caribeña Noche.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores y niveles de experiencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de los números.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad brinda flexibilidad al momento de apostar, ya que cada participante puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo, manteniendo al sorteo como una opción atractiva dentro del chance nocturno.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche conserva un enfoque accesible en cuanto a los valores de participación, lo que favorece una amplia concurrencia. Los costos establecidos son los siguientes:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la convierten en una de las alternativas más competitivas del mercado del chance en Colombia, permitiendo que diferentes presupuestos puedan participar sin mayores restricciones.



¿Cómo reclamar un premio?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche está diseñado para ser claro y transparente. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, en original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado podrá solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. Este procedimiento garantiza seguridad tanto para los ganadores como para el sistema de juegos, asegurando el correcto pago de los premios obtenidos.

