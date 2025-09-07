Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Forma parte de las loterías tradicionales del país y cada día reúne a miles de jugadores que esperan con ilusión los resultados. Su dinámica sencilla y la posibilidad de apostar desde montos bajos lo convierten en una de las opciones favoritas para probar la suerte.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador Caribeña Noche hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

En el sorteo del domingo, 7 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron los siguientes: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que puede aumentar las ganancias al acertar junto con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a partir de las 10:30 p.m., y los resultados se pueden consultar inmediatamente después de esa hora.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche ofrece flexibilidad para todos los jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

