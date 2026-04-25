Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El sorteo del chance Caribeña Noche del sábado 25 de abril de 2026 dejó como resultado la combinación: (en minutos), cifras que marcaron la jornada para los apostadores en Colombia.

Según el reporte oficial, los números clave del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horario del sorteo Caribeña Noche

El Caribeña Noche se caracteriza por su frecuencia diaria, lo que lo convierte en una opción constante dentro del mercado del chance en Colombia. Los resultados se dan a conocer habitualmente después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores revisan sus apuestas.



Opciones de juego disponibles

Este sorteo ofrece múltiples modalidades que permiten ajustar la forma de apostar según las preferencias de cada usuario. Entre las principales opciones están el acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), el combinado de cuatro cifras, las apuestas por tres cifras —directas o combinadas—, así como las modalidades de dos cifras (pata) y una cifra (uña).

Esta variedad facilita la participación tanto de quienes buscan premios mayores como de quienes prefieren opciones con más probabilidades de acierto.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche mantiene montos accesibles para los jugadores. Las apuestas pueden realizarse desde $500 pesos como mínimo hasta un máximo de $10.000 pesos, lo que permite la participación de diferentes perfiles dentro del público apostador.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea

La posibilidad de jugar en línea ha ampliado el alcance de este sorteo. Para participar de forma segura, los usuarios deben acudir a plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye registrarse, validar la identidad, recargar saldo mediante medios electrónicos, seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad, y confirmar la apuesta.

