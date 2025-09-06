Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. Con sorteos diarios, se ha ganado un lugar especial en la vida de miles de jugadores que participan con la ilusión de acertar las cifras ganadoras.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar, los números elegidos deben coincidir en estricto orden con los resultados del sorteo.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

En el sorteo del sábado, 6 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron los siguientes: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de obtener un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a partir de las 10:30 p.m., y los resultados pueden consultarse después de esa hora.



Cómo se juega el chance

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según el número de cifras acertadas y el orden en que se presenten:



Cuatro cifras directo o superpleno: ganar con las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este juego se adapta a diferentes presupuestos, ya que ofrece gran flexibilidad en el valor de sus apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para reclamar un premio, los jugadores deben presentar ciertos documentos que varían según el monto ganado.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

