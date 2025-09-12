Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su atractivo radica en la sencillez de la dinámica, la posibilidad de participar con montos accesibles y, sobre todo, la ilusión de llevarse grandes premios. Cada noche, miles de apostadores siguen de cerca este sorteo con la esperanza de ser los próximos ganadores.

Número ganador Caribeña Noche – 12 de septiembre de 2025

En el sorteo del viernes, 12 de septiembre de 2025, la suerte favoreció al siguiente resultado oficial: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la quinta balota adicional, lo que amplió las opciones de juego y aumentó las oportunidades de obtener mejores premios.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales están disponibles pocos minutos después en los canales de consulta autorizados.



Modalidades de juego del chance

El chance ofrece diferentes formas de apostar, dependiendo de la cantidad de cifras que se quieran acertar y del orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: a certar las tres últimas cifras en cualquier orden.

certar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

Participar en este sorteo es accesible para todos los apostadores, con los siguientes valores:



Monto mínimo: $500 pesos.

$500 pesos. Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

$10.000 pesos. Límite total por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio

El cobro de los premios de la Caribeña Noche depende del valor ganado, pero en todos los casos es indispensable presentar:



Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el monto, aplican condiciones adicionales:

